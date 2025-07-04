بعد أن سُرّب الخبر.. كاتي بيري وأورلاندو بلوم يؤكدان رسمياً انفصالهما

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام من تسريب خبر انفصالهما، أكد النجمان العالميان كاتي بيري وأورلاندو بلوم رسميًا نهاية علاقتهما، وذلك من خلال بيان صادر عن ممثليهما نُشر عبر مجلة People.

وجاء في البيان: "نظرًا للاهتمام الكبير والنقاشات المستمرة حول علاقة كاتي وأورلاندو، يؤكد الممثلان أنهما قررا إعادة صياغة طبيعة علاقتهما خلال الأشهر الماضية للتركيز على تربية ابنتهما المشتركة. سيستمر الاثنان في أداء دورهما كعائلة، حيث تبقى أولويتهما الدائمة هي توفير بيئة مستقرة ومليئة بالحب والاحترام لطفلتهما".

واستمرت علاقة بيري وبلوم لمدة تسع سنوات، تخللتها خطوبة عام 2019، ورُزقا بابنتهما "ديزي" في عام 2020 وقال مصدر مقرب من الطرفين: "الانفصال تم بشكل ودي. كاتي تشعر بالحزن بطبيعة الحال، لكنها مرتاحة لأنها لن تمر بتجربة طلاق جديدة، خاصة بعد أن كانت تجربتها السابقة مؤلمة للغاية".