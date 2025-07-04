ملحم زين يزف إبن شقيق نجوى كرم على المسرح - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ملحم زين حفلاً ليلة أمس في زحلة وفي مفاجأة صعد شاب ليغني لحبيبته بعد أن طلب يدها للزواج وغنى لهما ملحم أغنيته الجديدة "كوكبي" ضمن ألبومه الجديد.
واتضح ان هذا الشاب هو ابن شقيق الفنانة اللبناني نجوى كرم، طوني كرم، فهو وجه ملحم تحية لشمس الاغنية اللبنانية وزفّ العروسين وسط لحظات رومانسية دافئة على المسرح.
يذكر ان ملحم يحصد نجاحات عديدة واشادات عالية بعد طرح ألبومه الذي حمل اسم "22" واغنياته تتصدر الترند أبرزها "قلبي دق" و"كوكبي" و "حلفتلك".
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