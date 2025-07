مايكل مادسن يرحل عن عالمنا وهذا سبب الوفاة

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي مايكل مادسن عن عمر يناهز 67 عامًا وأكدت وكيلته الإعلامية ليز رودريغيز الخبر الحزين في تصريحات اعلامية.

وأوضحت رودريغيز في تصريح لشبكة CNN أن مادسن تعرض لسكتة قلبية، وعُثر عليه فاقدًا للوعي في منزله بمدينة ماليبو يوم الخميس.

وفي بيان مشترك صادر عن مديري أعماله، سوزان فيريس ورون سميث، إلى جانب رودريغيز، جاء فيه: "خلال العامين الماضيين، قدم مايكل مادسن أعمالاً مميزة في السينما المستقلة، وكان يشارك في عدد من الأفلام المرتقبة مثل Resurrection Road، وConcessions، وCookbook for Southern Housewives. كما كان متحمسًا لبدء فصل جديد في حياته الفنية."

وأضاف البيان: "كان مايكل يستعد أيضًا لإصدار كتاب جديد بعنوان Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems، والذي يخضع حاليًا للمراجعة والتحرير."

واختُتم البيان بالقول: "مايكل مادسن كان من أبرز الوجوه في هوليوود، وسيبقى فقدانه مؤلمًا للكثيرين."

ويُذكر أن مادسن عُرف بعلاقته الطويلة والمثمرة مع المخرج كوينتن تارانتينو، حيث شارك في عدد من أفلامه الشهيرة مثل Reservoir Dogs، وKill Bill: Vol. 2، وThe Hateful Eight، وOnce Upon a Time in Hollywood.