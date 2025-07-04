فائق حسن يوجه رسالة دعم مؤثرة لأصالة .. ويمنحها لقباً جديداً

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الشاعر والمخرج فائق حسن عن فخره الكبير بزوجته الفنانة أصالة نصري بعد إطلاق ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، وكتب لها رسالة دعم ملؤها الحب والإعجاب، أثنى فيها على موهبتها وجهودها الفنية.



وقال فائق في رسالته التي نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه. كل ما يدعو للإبداع هو ما صنعتيه بصوتك الغير عادي المتجدد مثل روحك، بالحب والإخلاص والمعاني كانت الأغاني حكايات ومواقف، شكراً لكل من ساهم وكل من أضاف ولكل من اجتهد لتقديم "ضريبة البعد" شكلاً ومضموناً يدعو للفخر بصوت أيقونة الشرق صولا".