حفل زفاف عالمي يتفوق على أسبوع الموضة في نيويورك.. إليكم المبلغ الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - شكّل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز انتصارًا كبيرًا لعلامات الأزياء الفاخرة، فبحسب شركة التحليلات Launchmetrics، حقق الحفل ما يُقدّر بـ 222 مليون دولار من "قيمة التأثير الإعلامي" للعلامات التجارية المشاركة، أي أكثر بنسبة 60% من القيمة التي حققها أسبوع الموضة في نيويورك بكامله في موسمه الأخير.

دولتشي آند غابانا تتصدر :العلامة الإيطالية الشهيرة كانت الرابح الأكبر، بعد أن صمّمت الفستان الأبيض الضيّق والمزخرف بالدانتيل الذي ارتدته سانشيز خلال مراسم الزفاف، وهو تصميم مستوحى من فستان ارتدته صوفيا لورين في فيلم Houseboat عام 1958، وظهر لاحقًا على غلاف رقمي لمجلة Vogue، وقد حقّق هذا الظهور وحده ما قيمته 14.5 مليون دولار من التأثير الإعلامي، أي أكثر بنسبة 28% مما حققته العلامة خلال عرضها لمجموعة خريف/شتاء 2025.

علامات أخرى استفادت من "تأثير بيزوس":

Schiaparelli، التي صمّمت فستان الكورسيه لحفل العشاء الترحيبي، وحققت 4 ملايين دولار."

Versace، التي كانت وراء الفستان الزهري المزيّن بالكريستال لحفل ما بعد الزفاف، وحققت 2.8 مليون دولار.

من ناحية أخرى، حفل الزفاف الذي تكلّف حوالى 50 مليون دولار وأُقيم في البندقية، شهد حضور شخصيات بارزة مثل كيم كارداشيان، كايلي وكيندال جينر، أوبرا وينفري، إيفانكا ترامب، أشر، وسيدني سويني. وقد استفادت علامات كبرى من هذا الظهور، مثل:

Oscar de la Renta

Dior

Alexander McQueen

Balenciaga

كل منها حصد أكثر من مليون دولار من التأثير الإعلامي.