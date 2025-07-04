"أبو وديع" الشاب بصورة نادرة تعيد جمهوره إلى البدايات

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان جورج وسوف تعود لمرحلة شبابه المبكرة، حيث ظهر فيها بملامح شاب يافع وشعر مجعد كثيف، جالساً على شرفة منزل في مشهد بسيط وعفوي يعكس طبيعة تلك المرحلة من حياته قبل النجومية.



وقد حظيت الصورة بتفاعل واسع بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بوسامته وتواضع مظهره في تلك الحقبة، مؤكدين أن جاذبيته وحضوره الفني كانا واضحين منذ بداياته، وعلّق البعض بأن ملامحه في الصورة لا تختلف كثيرًا عن الحضور القوي الذي عُرف به لاحقًا، فيما ربط آخرون بين تلك المرحلة وبين انطلاقته القوية التي خطفت أنظار الجمهور العربي بصوته الفريد وأدائه الاستثنائي.

وتُعد هذه الصورة واحدة من مجموعة صور نادرة بدأ جمهور وسوف بتداولها مؤخرًا كنوع من الحنين إلى بداياته ومسيرته الطويلة، والتي حقق خلالها نجاحات كبيرة وترك بصمة مميزة في عالم الطرب العربي، فرغم مرور أكثر من أربعة عقود على دخوله الساحة الفنية، لا يزال وسوف يحتفظ بمكانة خاصة في قلوب الملايين، ويتجدد الاهتمام بكل ما يرتبط بتاريخه الفني والشخصي.