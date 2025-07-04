الرومانسية تهيمن على صور شقيقة هاندا أرتشيل وزوجها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت غمزة أرتشيل، شقيقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور من عطلتها الصيفية برفقة زوجها وإبنتها الصغرى.

وقد تفاعل الجمهور بكشل كبير مع الرومانسية التي سيطرت على الصور بصورة واضحة، كما بدت العائلة وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر بعطلتهم الصيفية.

وعلقت غمزة على المنشور مكتفية بالقول: "عائلة يلدرم"، نسبة إلى عائلة زوجها.

وعادة ما تشارك هاندا أرتشيل الجمهور صورها مع شقيقتها الجميلة للغاية غمزة، والتي تربطها بها علاقة صداقة وأخوة مميزة للغاية، والتي يظهر الشبه بينهما، بالرغم من إختلاف اللوكات التي تعتمداها.

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