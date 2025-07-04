شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر صلاح مندى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عامر كانت أغنية بعنوان "لمين هحكى"، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بالحب والتعاون.

وأضاف مندي: "كان أحمد إنسانًا خلوقًا ومحترمًا على المستويين الفني والشخصي، ملتزمًا في عمله دائمًا، ويسعى لتقديم فن هادف وجديد لجمهوره".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

ويعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.