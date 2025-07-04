شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "الدنيا بترقص".. "بابا" تجمع عمرو دياب مع ملاك عادل بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذى حققته أغنية "الدنيا بترقص"، والتى تجاوزت مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة عبر المنصات الرقمية، يجدد النجم عمرو دياب التعاون مع الشاعر ملاك عادل، من خلال أغنية "بابا" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا"، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لعادل حقي، بينما تولى الميكس والماستر المهندس أمير محروس.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.