شكرا لقرائتكم خبر عن 949 مليون دولار عالميا لفيلم Lilo & Stitch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الـLive Action الجديد Lilo & Stitch إيرادات وصلت إلى 949 مليونًا و682 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 402 مليون و795 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و546 مليونًا و886 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.