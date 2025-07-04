براد بيت يحذر الممثلين الشباب من ادوار الابطال الخارقين.. فما السبب؟

ميرنا وليد - بيروت - يقول براد بيت إن أفلام الأبطال الخارقين وسلاسلها تقتل الممثلين الشباب.

يُحذّر النجم العالمي براد بيت الممثلين الشباب من التركيز على أفلام الأبطال الخارقين أو سلاسلها، إذ قال إنها قد تكون "قاتلة".

وقد أشاد بهذه الأفلام وأقرّ بالفائدة التي تُقدّمها للصناعة و المهن، لكنه يعتقد أنها لا ينبغي أن تكون محور الاهتمام الوحيد في مسيرة أي شخص.

و في وقابلة له حذر براد بيت الممثلين الشباب قائلاً: "هم أيضًا متورطون في ضرورة وجود سلسلة أفلام أو بطل خارق. لكنني أقول دائمًا: لا تفعلوا! لا تفعلوا! سيموتون. قد يكون قاتلًا".

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