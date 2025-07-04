مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة صيفية شيك

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر في احدث إطلالتها و خطفت أنظار متابعيها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بقميص كروب باللون الأبيض من دون اكمام مع تنورة قصيرة وواسعة ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، مع نظارت شمسية لإكمال اللوك.
وكان تشارك المخرج المصري محمد سامي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لحظة رومانسية جمعته بزوجته الممثلة المصرية مي عمر، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية في دبي.
ونشر سامي صورة عبر حسابه الرسمي ظهر فيها وهو يحتضن مي عمر وسط أجواء من الحب والدفء.
ولاقت اللقطة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، إذ عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الثنائي.
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