حسام حبيب يؤكد أنه لا يندم علي أي شيء مر به في حياته

حلّ الفنان حسام حبيب ضيفاً على برنامج "عرب وود"، حيث كشف عن رأيه في الحب بصراحة، مؤكداً أنه يحب الحب نفسه لكنه يعتبره غير مشروط، مشيراً الى أنه لا يندم علي أي شيء مر به في حياته، لأن كلاً من المكسب والخسارة له فائدة، وقد يوقعان الإنسان في الخطأ.

وأكد أنه شخص يحب فكرة الحب، وهو بالنسبة إليه الأسمى والأفضل في الحياة، حيث قال: "بزعل لما حد يقولي الحب مش كل حاجة... مش معنى إنك حبيت غلط يبقى الحب غلط"، مشدداً على ضرورة ألا يكون الحب مشروطاً.

وأضاف حسام حبيب أنه لا يعترف بالندم في حياته، ولكنه يشعر بإهمال المقربين له، من بينهم عائلته وأصدقاؤه وجمهوره العادي، حتى وإن بلغ عددهم اثنين فقط، مشيراً الى أنه توقف عن الحزن الفترة الأخيرة في حياته، قائلاً: "خلاص بطّلت أزعل على حاجة لأن في الآخر هي مش مستاهلة".

الجدير بالذكر أن حسام حبيب حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في أولى أغاني ألبومه الجديد "سيبتك"، والذي يقدم من خلاله مفاجآت للجمهور، كما أعلن في الساعات الماضية عن تعاون يجمعه مع المطرب رامي صبرى في ألبومه الجديد.

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