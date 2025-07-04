سمية الخشاب تثير ضجة بتصريحاتها عن المثلية ومشهدها مع غادة عبد الرازق

خلال لقائها في برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني علي ياسين على قناة "الجديد"، علّقت الفنانة سمية الخشاب للمرة الأولى على مشهدها المثير مع الفنانة غادة عبد الرازق في فيلم "حين ميسرة"، كاشفةً عن رأيها في المثلية الجنسية.

وقالت سمية: "فكرة المثلية دي حرية شخصية أنا مقدرش أعلّق على ده، وأنا عندي أصحاب كتير جدا كل واحد يعني ممكن يكون حد عنده فكرة المثلية، لكن هو عبقري أو ذكي أو شاطر وناجح في حياته، دي حاجة خاصة أنا مليش علاقة".

ورداً على سؤال مقدّم البرنامج إن كانت تريد أن تحذف من تاريخها الفني فيلم "حين ميسرة" ومشهدها مع غادة عبد الرازق والذي كان يشير الى المثلية الجنسية، قالت الخشاب: "مش هشطب الفيلم من أرشيفي لأنه حالة، أنت كممثل بتأدي الدور أياً كان زي ما المخرج عايزه، واللي مكتوب في الورق، "حين ميسرة" كله على بعضه بكل قضاياه ومشاهده الجريئة هو حالة حقيقية، إزاي بنت زي دي وهي بريئة جداً والمجتمع كله مساعدهاش واضطرت إنها تتخبط من نماذج مختلفة في المجتمع ونفسيات غير سوية".

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في موسم رمضان الماضي ببطولة المسلسل السعودي "أم 44" مع عدد من الفنانين، أبرزهم: جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب...، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري وإخراج المثنى صبح.

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