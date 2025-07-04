شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكا وأميرة فتحى فى ضيافة تامر عبد المنعم بمسرحية لقاء الخميسي "الملك وأنا" والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على حضور ومشاهدة العرض المسرحي "الملك وأنا"، والذي يعرض على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

تعرض مسرحية الملك وأنا تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ورحب الفنان تامر عبد المنعم بالنجوم أميرة فتحي وعصام كاريكا ونسمة يوسف إدريس ابنة الكاتب الراحل يوسف إدريس.

العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "الملك وانا" مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت في جزيرة سيام حول معلمة إنجليزية ذهبت لتعليم أبناء الملك أسهمت في تغير طباعهم وثقافتهم بل وفي تعليم أهل الجزيرة حتى يكونوا أكثر استنارة.

العرض من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية بقيادة الفنان تامر عبد المنعم وفرقة مسرح تحت 18 بقيادة الفنان طارق مرسي يضم نخبة من الفنانين هم الفنانة النجمة لقاء الخميسي، والفنان د. فريد النقراشي، والفنانة هدى هاني، والفنانة وفاء السيد، والفنانة هبة محمد، والفنان نور الشرقاوي، والفنان خالد إبراهيم، والفنان علاء عيد، بالإضافة إلى 10 أطفال من المواهب المميزة يجسدون أبناء الملك.

ديكور د. حمدي عطية ، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، ألحان وموسيقى عصام كاريكا، استعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، إضاءة عز حلمى، إدارة مسرحية غادة إسماعيل - بسملة رفعت - حميدة صلاح،

مساعدين إخراج دعاء محمد - محمود علاء، مخرج منفذ عماد عبد العظيم - ياسر جمعة، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم يشاهد العرض المسرحي الملك وأنا لأول مرة منذ افتتاحه يوم الأحد الماضي.

من ناحية أخرى نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية كبرى خاصة بذكرى ثورة 30 يونيو وحضر الاحتفالية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وقام بإحيائها النجوم لؤى ومصطفى شوقى مع قيادة أوركسترا الفنان العالمي سليم سحاب.

كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية احتفالية كبرى يوم 18 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقوم بإحيائها النجم الكبير هاني شاكر.



لقاء الخميسي بطلة مسرحية الملك وأنا



لقاء الخميسي في مسرحية الملك وأنا



عصام كاريكا وأميرة فتحي في ضيافة تامر عبد المنعم في مسرحية الملك وأنا