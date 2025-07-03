شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد وأكرم حسنى ومصطفى غريب فى عرض مشروع "يالا مسرح".. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين على حضور افتتاح مشروع يالا مسرح للمخرج محمد أوتاكا، وذلك فى أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث حضر كل من النجم هشام ماجد، والنجم أكرم حسني، والفنانين مصطفى غريب، وعارفة عبد الرسول، وعابد عناني، وسامية الطرابلسي، وأحمد دوجلز، وعماد صفوت، وأحمد شاهين، وعمرو عبد العزيز، وصبري فواز.

يذكر أن المخرج محمد أوتاكا هو ممثل ومخرج مسرحي، له العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية آخرهم مسلسل بابا جه مع النجم أكرم حسني والذي عرض خلال موسم رمضان 2024، وشاركهم البطولة كلا من: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها

سامية الطرابلسي



عارفة عبد الرسول



يالا مسرح