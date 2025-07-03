شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم عمرو دياب ابتدينا .. 3 أغنيات تجمع أيمن بهجت قمر والهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أحدث ألبوماته الغنائية، والذى يحمل عنوان "ابتدينا"، عبر موقع "يوتيوب"، وكل المنصات الموسيقية المختلفة، وذلك بعد قيامه بالترويج له على مدار الساعات والأيام الماضية.

وتعاون الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، مع الهضبة عمرو دياب فى ألبومه الجديد ابتدينا فى 3 أغانى وهى هلونهم كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وأغنية خبر أبيض كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وأغنية إشارات كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.