شكرا لقرائتكم خبر عن "حاجة تخوف" لخالد جلال تضىء مسرح أسيوط ضمن المهرجان القومى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة أسيوط، غدًا، لاستقبال العرض المسرحي الذي شاهده الآلاف من جماهير القاهرة "حاجة تخوف" من إخراج وصياغة الفنان والمخرج خالد جلال، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في المحافظات، والذى يحمل هذا العام شعار "المهرجان في كل مصر"، وسوف يشهد الاحتفالية الختامية لأنشطة وفعاليات المهرجان محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر.

يُعرض العمل المسرحي "حاجة تخوف" الذي نال إشادات كبيرة من النقاد والفنانين على مسرح قصر ثقافة أسيوط، في حضور جمهور الصعيد من محبي المسرح، وذلك في إطار جولات المهرجان بالمحافظات، والتى تهدف إلى تعزيز العدالة الثقافية، وإتاحة الإبداع المسرحي أمام الجمهور في مختلف ربوع الوطن، وسيشهد الحفل سجادة حمراء وتكريم فناني أسيوط وكل مدربي الورش ومقدمي الندوات.

مسرحية "حاجة تخوف" من إنتاج مركز الإبداع الفني، صياغة وإخراج خالد جلال، وهي تجربة مسرحية فريدة تمزج بين الخيال المسرحي والواقع الاجتماعي، وتستعرض في إطار فني ساخر ومؤثر مخاوف الإنسان المعاصر في ظل المتغيرات النفسية والسياسية والاجتماعية، والعرض يضم مجموعة من المواهب الشابة المتألقة التي تخرّجت من ورش الإخراج والتمثيل تحت إشراف خالد جلال، وقد حاز العمل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في دورة "سميحة أيوب" السابعة، تقديرًا لتجربته الإبداعية الجريئة ولمستواه الجمالي العالي، مما جعله من أكثر العروض التي لاقت اهتمامًا جماهيريًا ونقديًا في عروض المهرجان.



خالد جلال يعرض حاجة تخوف في اسيوط

المهرجان القومي للمسرح المصري هو أكبر وأهم تظاهرة مسرحية رسمية في مصر، انطلقت أولى دوراته عام 2006، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويهدف إلى دعم الحركة المسرحية المصرية، وتكريم رموز المسرح، وتشجيع الفرق المستقلة والحكومية والجامعية على تقديم أفضل ما لديها من عروض، وفي دورته الحالية، والتي تستمر حتى 6 أغسطس 2025، يعمل المهرجان على تحقيق رؤية شاملة للمسرح من خلال ورش وندوات وعروض، في المحافظات، واحتفاء خاص بجيل الشباب.

تؤكد الدورة الثامنة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري أن الذهاب بالمسرح إلى المحافظات ليس ترفًا، بل هو التزام حقيقي برسالة الثقافة، وهو ما تُجسده عروض مثل "حاجة تخوف" التي تقطع مئات الكيلومترات لتصل إلى جمهورها في الصعيد، حاملة معها رسالة الفن، والتنوير، والإبداع.