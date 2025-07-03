شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تبدأ تصوير دورها فى فيلم الست لما مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة ياسمين رئيس، اليوم الخميس، تصوير أول مشاهدها فى أحداث فيلم "الست لما" للنجمة يسرا، بأحد أماكن التصوير فى أكتوبر، حيث التحقت ياسمين بتصوير العمل الذى تم إنجاز أسبوع فى أحداثه لاسيما أنه انطلق بعد إجازة عيد الأضحى الماضى.

وتجسد ياسمين رئيس خلال أحداث الفيلم شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

وفى سياق متصل تواصل ياسمين رئيس تصوير فيلم آخر بعنوان "ماما وبابا" تتقاسم بطولته مع محمد عبد الرحمن توتا وتأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2025، حيث طرح منتج الفيلم البوستر الأول للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض السينمائى قريباً.

ياسمين رئيس قدمت العام الماضى فيلمين الأول، "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي وإنجي أبو السعود والثاني"الهنا اللى أنا فيه" الذى تم عرضه فى شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح، ومريم الجندي.