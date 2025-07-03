ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان

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ميرنا وليد - بيروت - وصل الممثل والمخرج العالمي ميل غيبسون يوم السبت إلى دير جبل آثوس الأرثوذكسي في شمال اليونان، حيث من المتوقع أن يقيم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيقيم غيبسون البالغ من العمر 69 عامًا في دير هيلاندار الصربي، حيث يشارك في الصلوات الدينية اليومية، وفقًا لعدة مواقع إلكترونية دينية.
ووفقًا لهذه المواقع، فقد أخبر الممثل الرهبان بأنه "لم يشعر قط بمثل هذه الصلة القوية بالله في أي مكان آخر كما هو الحال هنا".
و قد إنتشرت صور جديدة لـ ميل جيبسون في جبل آثوس.حيث سيبقى لعدة أيام في دير هيلاندار ضمن خلوته الروحية.
خلال إقامته، سيقضي جيبسون وقتًا في الصلاة والصمت مع الرهبان، ويشارك في الصلوات اليومية، ويلتزم بالجدول الرهباني.
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