محمد رمضان يستعرض مجموعة سياراته الفارها أثناء نقلها إلى الساحل الشمالي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، إستعرض من خلاله مجموعة من سياراته الفارهة التي كان ينقلها من نيو جيزة إلى منزله في الساحل الشمالي في مصر.



و تحتوي مجموعة محمد رمضان على سيارت فارهة و من بينها Ferrari و Rolls-Royce و Tesla Cybertruck و Lamborghini Aventador رسم عليها وجهه.

و كان قد طرح الفنان المصري محمد رمضان، أغنية جديدة تحمل إسم "من ضهر راجل"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

"من ضهر راجل" من كلمات حازم إكس، ألحان حازم إكس وإسلام ساسو، توزيع موسيقي إسلام ساسو، ميكس وماستر 8lind، أما الكليب فصنع بالذكاء الإصطناعي.

