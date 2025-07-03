أروى جودة من دون مكياج وجمالها الطبيعي يخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أروى جودة على متابعيها بصورة مميزة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، و ظهرت بلوك رائع و طبيعي.

وخطفت أروى جودة قلوب متابعيها بعد ظهورها في الصورة من دون مكياج، مظهرةً جمالها الطبيعي، مع لوك شعر بسيط.

و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية أروى جودة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة تجمعها بزوجها.

وبدت أروى برفقة زوجها، بلقطات رومانسية، وظهرت مرتدية فستان الزفاف، وأرفقت الصور بتعليق، أعربت فيه عن حبها الكبير لزوجها، إذ كتبت: "أحبك دائمًا وإلى الأبد".

ولاقى منشور أروى تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بعلاقة الزوجين، وحبهما لبعضهما البعض، كما تمنوا لهما حياة سعيدة.



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