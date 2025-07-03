بعد ثلاثين عامًا… ديمي مور تبوح بسرّ جلسة تصوير الحمل المثيرة للجدل

في أحدث حلقات بودكاست The Oprah Podcast، حلّت الممثّلة العالميّة ديمي مور (اثنان وستّون عامًا) ضيفة على الإعلاميّة الشّهيرة أوبرا وينفري، إذ تحدّثت الخليج 365 عن جلسة التّصوير الشّهيرة الّتي خضعت لها أثناء حملها في التّسعينات والّتي أثارت حينها جدلًا واسعًا ووُصفت بأنّها واحدة من أكثر الصّور تأثيرًا في الثّقافة الشّعبيّة.

مور الّتي أنجبت ثلاث بنات من زوجها السّابق النّجم بروس ويليس، أوضحت أنّها لم تكن تهدف من تلك الصّورة إلى توجيه “رسالة نسويّة كبيرة”، بل كانت تحاول بكلّ بساطة التّعبير عن ذاتها كامرأة تمرّ بتجربة إنسانيّة عميقة.

وقالت نجمة فيلم The Substance:: “بالنّسبة لي، الحياة تتمحور حول التّحوّل والنّموّ، وكلّ ما نقوم به يجب أن يكون في خدمة هذا التّطوّر. في تلك اللحظة، كنت أرغب فقط في التّعبير الصّادق عن شعوري كامرأة حامل.”

وأضافت موضحة: “لم أفهم لماذا يُفترض أن يكون الحمل أمرًا سرّيًّا أو غير مُحتفى به. لم أكن أبحث عن إثبات موقف نسويّ، بل كنت أحاول أن أمتلك ذاتي أكثر، أن أعبّر عمّا أشعر به من دون خوف أو تزييف.”

وتابعت: “لم أكن أتمتّع بثقة كبيرة في بداياتي، لذلك كان كلّ ما أفعله هو محاولة العثور على ذاتي، ثمّ التّعبير عنها بأكبر قدر ممكن من الصّدق.”

يُذكر أنّ تلك الصّورة الّتي التُقطت لمور وهي حامل، نُشرت على غلاف مجلّة Vanity Fair عام ١٩٩١، وما زالت تُذكر حتّى اليوم كواحدة من أبرز اللحظات الّتي جمعت بين الفنّ، والجرأة، والتّعبير الإنسانيّ الحرّ.