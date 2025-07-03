شكرا لقرائتكم خبر عن زعلنى.. شيرين يحيى تقدم أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

طرحت المطربة شيرين يحيى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زعلني" التى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بينهما، وتوزيع إيهاب كولبكس وتم تصوير الفيديو كليب فى مصر مع المخرج ماريك فيسى.

وعبرت شيرين يحيى عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع عزيز الشافعي وكتبت على حسابها بموقع انستجرام: "النهارده نزلت أول أغنية ليا مع الاسم الكبير عزيز الشافعي في أغنية "زعلني" اللي مبسوطة إن أخيرا بغني من كلماته وألحانه وأوعدكم بأغنية حلوة هتعجبكم بإذن الله" ليرد عليها عزيز "بالتوفيق يا شيرين وتستاهلي كل حاجة حلوة".

كلمات أغنية زعلني :

زعلني ب كلمه قالها تلمه رخمه خمه مني لما قال هيبقى رقيق و ما رقش لأ

زعلني ف لحظه ملاحظه انه قاسي ناسي احساسي و اساسي شايله منه طبعا .. عندي ألف حق

نزل دموعي و انا فرحانه بيه

معذورة لو ماسألتش فيه

نيمني زعلانه الله يسامحه

مشكلتي إني بعشق ملامحه

النظره جازه بس الضحكه لاذه

مهما تعبني بيزيد معزه

النظره شاده بس عيونه جامده

مهما تعبتي بتزيد موده

ضلم حياتي ضلمه ضلمه

عيونه ظالمه

عشان بحبه يعني

وجعني بذمه

دي اخرة المتمه

احساسيسي مش مهمه

لا حد حس بيا

ولا حد عليا سمى