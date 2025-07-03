شكرا لقرائتكم خبر عن 17 عاما على عرض فيلم حسن ومرقص.. أقوى ديو للزعيم وعمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الخميس، 17 عاما على عرض فيلم حسن ومرقص، حيث عرض عام 3 يوليو 2008، بطولة النجمين عادل إمام وعمر الشريف، وأحدث الفيلم ضجة كبيرة وقتها نظرا لقضية التى يناقشها.

الفيلم حقق إيرادات كبيرة، نظرا لمشاركة الزعيم والفنان الكبير العالمى عمر الشريف، فضلا عن اسم مؤلف الفيلم يوسف معاطى، ومشاركة كل من لبلبة وهناء الشوربجى ومحمد عادل امام وشيرى عادل وإدوارد ويوسف داوود وعزت أبو عوف وحسن مصطفى وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الكنيسة الذى يدعى "مرقص"، يتعرض لمحاولة اغتيال فتجعله الحكومة ينتحل شخصية شخص آخر اسمه "الشيخ حسن"، أما الشيخ الحقيقى "حسن"، سيحاول أفراد جماعة إرهابية تصفيته بعد رفضه الانصياع لمحاولة تجنيده من قبلهم، فتقرر الحكومة أن تحميه بانتحاله شخصية رجل الكنيسة "مرقص"، ويتبادلان دور كليهما فى إطار كوميدى سياسى.