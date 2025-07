شمة حمدان تتحدث لأول مرة عن وعكتها الصحية الأخيرة

حادث شمة حمدان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 08:48 مساءً - مرّتبتجرِبة قاسية خلال العام الماضي؛ حيث تعرّضت لحادث صعب بشكل مفاجئ، جعلها تعيش لحظات صعبة بين الحياة والموت. وحتى هذه اللحظة، تتأثر بشكل كبير عندما تتذكر ما مرّت به لتتعافى وتعود لحياتها من جديد.روت شمة تفاصيل هذا الحادث مع الإعلاميخلال لقائها معه في برنامج AB talks، وكشفت ما تتذكره عن هذه التجرِبة قائلة: "من المكان الذي كنتُ فيه إلى المستشفى 20 دقيقة، وقالوا إنها تعاني من جلطة لأنها لا تشعر بطرفها أصلاً؛ فبالتأكيد هذه جلطة دماغية. فتحتُ عيني أسمع الدكتورة قالت لي: ارفعي يديك. أنا أسمعها ولكن لا أستطيع أن أرفع يدي. ارفعي يديك. لا أستطيع أن أرفع يدي، لم أكن أشعر بجسمي أصلاً. أتعلم أنني أسمع ما تفعله، وعندما أرد أسمع أدخلت أمراي 45 دقيقة. ولم أكن أعرف تخيل أنني أدخلت أمراي ولم أعرف لم أكن مستيقظة، فتحت عيني تماماً وأنا في العناية المركزة لم أكن أعرف أين أنا. أنت تعرف ما كان الموقف أين كنت؟".أكّدت شمة أنها شعرت بالصدمة لأنها كانت بخير، وفجأة تبدّل الأمر وأصبحت في العناية المركزة وغيرَ قادرة على الكلام. وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يعرفه الكثيرون عنها حتى أقاربها. وقالت إن واحداً من الأمور الخاطئة في حياتها، أنها كتومة بشكل كبير ولا تتحدث عن أيّ شيء للآخرين. وقالت نصاً: "الكتمان دمّرني".كشفت شمة أن ما مرّت به يُعتبر جلطة وهمية، وقالت، إنه كان بسبب أنها لم تعطِ جسمها فرصةً للراحة؛ فوقتها بيخليك ترتاح غصباً عنك؛ لأن أنا غصباً عني ارتحت بعدها، خدت الراحة خدت البريك اللي أنا أحتاجه في حياتي، بعيدة عن الضغط، بعيدة عن المجال، بعيدة عن الكارير، غصباً عن الكل أعطاني جسمي هالبريك تبين ما تبين الحين وقت البريك.وقالت، إن إحدى أصدقائها قالت لها: شمة I think you still have a purpose in life، وعندما سألتها عن السبب، قالت لها: "لأن اللي مخه شي سوفي هذا he has a second chance in life تقول وايد ناس يمرون في الشي حتى لو هم صحيحين ما فيهم شي they might not have another chance تقول اللي انت مريت فيه هذا كان يمكن يكون يومك حلو خلصنا الموضوع. قالتلي ما فيني شي طلعت من المستشفى طلعت عقوبة بيومين، ما فيني توازن ما قدر أمشي وبيدوية أنا كنت ممنوع أسوق ست شهور. الدكتور قال شما you cannot drive for six months تحسر سمعت كرام تحسر سمعت كرام كنت أسوق أمي حينها تشوف المقابلة تذبحني. المهم كنت أسوق أنا أشوف عمري بخير أنا أقول أنا بخير it was a phase وراح ما فيني شي أنا شما أسوق المهم بعدهم يومين ما فيني توازن ما قدر أمشي palpitation sweating صرت عم دكتور القلب حطولي جهاز المونيتر تبع يومين ثلاث كان عندي هال skipping beat وتوازن عادي، يعني بس أنا anyways ما كان شي سيريس طلعت فيني vertigo من شوي أنا الvertigo".

تكرار للوعكة على المسرح

وتابعت قائلة: "يوم صار موضوع المخ break down الvertigo من هالشي ما قدر أسمع أغاني، تخيل أنا حياتي كلها موسيقى ما قدر أسمع أغاني I can't eat well ما في توازن loss of appetite ما كنت أطلع وايد ما كان فيني توازن، أنا كنت أحس عمري أنه أنا مش موجودة. تخيل أنت يالس your head is spinning صرت دكتور الله يذكره بالخير الدكتور الصراحة هو الدكتور نفسه اللي عالج عبدالمجيد عبدالله، أوجّه له تحية لأن عبدالمجيد فيه نفس القصة موضوع الأذن. عالجني تمام هذا كان كله فترة متى؟ آخر رمضان حلو نسينا العيد عندي حفلة شو الترتيب أنا لين هاك الوقت تمام ما وصلنا لحين من حق الأكشن تمام عادي أنا ما يهمني عادي أنا بخير يا يوم الحفلة مخي شو قام يسوي what if this happened in front of the people يلا خذ شخص فيه إيغو ويحب عمره ويحب الناس دوم يشوفون أنه هو بخير مخي يقول له والله إذا استوى فيه شي جدام الناس بطيحين على الستيج عادي مشيت الموضوع يا وقت أني أنا أدخل الحفلة وقفت على الستيج خمسة غاني خمسة غاني يعني palpitation وحسيت أنه بيجيسني هبوط خلاص أنا هك الوقت أنا مفهوم شو سيستوي، صح أنه مخي هو يسي تكلمني وأنا أسمعه هديت المايك وطلعت هديت المايك والناس يرسين وطلعت أطيح المسرح".وأكّدت أنها بعد هذه الواقعة، مرت بحالة نفسية سيئة، لدرجة أنها توقّعت أنها لن تعود للوقوف على المسرح مجدداً، لكنها حاولت أن تتمالك نفسها، وقامت بتصوير البرنامج الذي كانت ملتزمة به. وقالت عن هذه الفترة: "ما كنت أنا ما كنت أعرف أنا أصلا ما كنت أحس أني موجودة هنا بعدين I didn't see hell أنا الدكتورة نفسي ما في حد دكتور أحسن عني أنا فهمت العقلية هاي ما أحتاجها بس كل شي روحي بيعدي قلت بيعدي لين ما عدت فيني الأيام وصلت شهر".قد يعجبك شمة حمدان تطرح ألبوم "تخوفني"

