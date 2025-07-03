ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي صبري مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، أطل عليهم من داخل الإستديو من كواليس تحضيراته لاغنيته الجديد التي تحمل إسم "انا بحبك انت" و هي جزئ من أابومه المنتظر، و اشعل حماس الجمهور لهذا العمل حيث أعلن عن موعد طرحها بالتعليق قائلاً: " من كواليس تسجيل أغنية أنا بحبك انت .
. يوم 17.7.2025".
ويتألف الألبوم من 10 أغنيات، وهي: "تيجي نتصور، العوض على الله، بقلبي معاد، بياع، غلطان، بحكيلك عن الايام، مستغرب انت، حلوة، فقدت الامل فيكم، انا بحبك انت"، وتعامل رامي صبري في الألبوم مع تامر حسين وأحمد جابر وأدهم معتز وعلي شعبان وحسام حبيب وطارق توكل وعمرو المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يشارك الجمهور كواليس ألبومه المنتظر "انا بحبك انت" وهذا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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