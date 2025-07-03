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ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على متابعيها بمجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها اثناء إستمتاعها بأوقات صيفية رائعة تحت أشعة الشمس، و كانت ترتدي مايوه بلون جلد النمر، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها.
و من الناحية الجمالية تركت كايلي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
الجدير ذكره أن لم تكن الصحافية لورين سانشيز الوحيدة التي اختارت اللون الأبيض، عندما أعلنت ارتباطها بصاحب شركة جيف بيزوس.
في صور التُقطت عصر يوم الجمعة، ظهرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي كايلي جينر، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تصعد إلى قارب مرتدية فستانًا أبيض عاجيًا. ويُعتبر ارتداء هذا اللون غير مناسب في حفلات الزفاف، حتى في مدينة البندقية في إيطاليا.
مجلة InStyle انتقدت كايلي جينر بسبب "تجاوزها لقاعدة أساسية لحضور حفلات الزفاف"، ووصفت فستانها بـ"الفستان الأبيض الكريمي الذي يتميز بفتحة صدر منخفضة جريئة، وأشرطة رفيعة، إضافة إلى تفاصيل فيونكة سوداء ولمسات من الدانتيل في كافة الأنحاء، وصدرية مشد، مع ظلال جذابة".
كانت هذه تفاصيل خبر أنوثة و رشاقة عالية.. كايلي جينر تستمتع بوقتها بملابس السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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