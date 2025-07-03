أمير يزبك في فيديو لطيف مع اولاده.."العائلة أولا …وكل ما نملك مجد باطل"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني أمير يزبك مقطع فيديو مميز مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيه مع أولاده وعلى طولة الطعام في مشهد عائلي رائع، حيث كان يطعمهم بيده في اجواء من الحب و الحنان، و علق على منشوره بالقول: "العائلة أولا …وكل ما نملك مجد باطل، الرجولة في المواقف، اولادي قلبي وروحي و سأبقى الدعم لكم حتى آخر نفس".
و في وقت سباق، شارك الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه، فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه على كرسي متحرك في المستشفى، وفاجأ المرضى والموظفين، وراح يغني وهو ينتظر الخضوع لبعض الفحوصات.
وعلق على الفيديو وكتب: "فيديو عفوي مسرب للفنان أمير يزبك من مستشفى".
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