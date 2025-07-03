رفيق الطريق.. عمرو مصطفى يحتفي بـ عمرو دياب في انطلاقة ألبومه ابتدينا



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 مساءً - احتفى الملحن عمرو مصطفى، بالفنان عمرو دياب عقب طرح الأخير لأحدث ألبوماته "ابتدينا"، على المنصات الموسيقية المختلفة وقناته الرسمية على "يوتيوب".

وعبّر عمرو مصطفى عن سعادته الكبيرة بأغاني ألبوم " الهضبة"، خاصة وأن له بصمة من خلال الأغنية التي تحمل اسم الألبوم وهي " ابتدينا".

عمرو مصطفى يحتفل بأغنية " ابتدينا"

ونشر " مصطفى" عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك" الفيديو الخاص بأغنية " ابتدينا"، وجاء التعليق الذي أرفقه به، كاشفاً عن مدى حبه واعتزازه بصداقة عمرو دياب والتعاون معه في ألبومه الجديد، بعد أن وصفه بـ "رفيق الدرب".." ابتدينا... غناء رفيق الطريق ..عمرو دياب".

"ابتدينا" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً رومانسياً، حول شاب وقع في غرام فتاة بعد فترة طويلة من العزلة والبحث عن شريك الحياة المناسب، وتقول كلماتها .." لفينا، الدينا دي لفينا وامّا نادى علينا..حب العمر جينا".



وتعد هذه الأغنية عودة تاريخية مرة أخرى بين الطرفين، وذلك بعد قطيعة وفترة من الخلافات، جاءت بعد مصالحة حديثة بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وذلك على خلفية إصابة الأخير منذ فترة بالسرطان، وكان النجم عمرو دياب من أوائل الأشخاص الذين حرصوا على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مر بها، متمنيًا له الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى قد قدما العديد من الأغاني الناجحة عبر مسيرة ممتدة لما يقرب من 25 عامًا حيث كان أول تعاون فني بينهما عام 1999 في أغنية "خليك فاكرني" بألبوم "قمرين".

صناع ألبوم عمرو دياب 2025

ويعد ألبوم “ابتدينا” الذي يتضمن 15 أغنية، تجربة جديدة في مسيرة " الهضبة" عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.

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