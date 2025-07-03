إطلاق ألبوم أصالة ضريبة البُعد رسمياً على جميع المنصات

أغاني ألبوم أصالة "ضريبة البُعد"

تامر عاشور ملحن في ألبوم أصالة

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حفل مرتقب في مهرجان جرش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 مساءً - أطلقت الفنانةبالتعاون مع، ألبومها الجديد "" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية؛ حيث أعلن الحساب الرسمي لشركة روتانا على موقع إنستغرام، عن طرح الألبوم مع تعليق: "ليالي تجر في ليالي وصورتو مثبتة ف بالي.. ألبوم ضريبة البعد لأيقونة الشرق الآن على المنصات".ألبوم أصالة الجديد يضم 10 أغانٍ، تعاونت فيها مع العديد من الكتاب والملحنين والموزعين المميزين في الوطن العربي؛ حيث تأتي أغنية "مش وحشة" من كلمات محمود كلازا وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "" من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل.اطلعي على.. 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا إلى الموعدأيضاً أغنية "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعي، ألحان علي أباظة وتوزيع خالد عز، أغنية "أيها المواطن" من كلمات وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع تيم، أغنية "المال السايب" من كلمات عليم ألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، أغنية "أنا هنساك" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبد الحميد وتوزيع هشام البنا.ومن أغاني ألبوم "ضريبة البعد" كذلك، أغنية "عندي اكتفاء" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع إيهاب كلوبيكس، أغنية "العنب الساقع" من كلمات إسلام الجريني وألحان وتوزيع جابر جمال، أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي وألحان تامر عاشور وتوزيع فهد.قد تحب قراءة.. جرش 39 يجمع أبرز نجوم الغناء العربي تحت شعار هنا الأردن.. ومجده مستمرفي شهر يونيو الماضي، أشرفت ونظمت مجموعة روتانا للموسيقى حفلاً غنائياً للفنانةفي الكويت، وقامت أصالة نصري باختبار نجاح ألبومها الجديد قبل موعد صدوره؛ حيث قدمت لأول مرة على المسرح في حفل لها أغنيتها "كلام فارغ" من ألبوم "ضريبة البعد القادم، ولمست تفاعلاً كبيراً، وتفاجأت كيف أن الجمهور حافظ لكلماتها، ويرددها معها وشوقتهم لأغانيها القادمة.وتستعد الفنانةلإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، وتشهد إقامة أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية وأدبية، بمشاركة 37 دولة عربية وأجنبية.

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