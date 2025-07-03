أصالة بعد طرح ضريبة البُعد: ألبوم فيه روحي و قلبي والكثير من تجاربي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 مساءً - واكبت الفنانة أصالة طرح ألبومها الغنائي الجديد “ضريبة البُعد”، بالكشف عن كواليس تحضيره، مؤكدة أن زوجها فايق حسن كان المشرف العام على صناع العمل، وقالت اصالة: ألبوم ضريبة البُعد فيه روحي و قلبي والكثير من تجاربي.

وتابعت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام قائلة: تمامًا وكلّيًا توحّدت مع هذا العمل وفرضت جو من السعادة وغلّفت قلقي وحرصي بكتير من الذكريات الحلوة الصّداقة والأخوّة خيّمت على كلّ صناع العمل وخبّينا كلنا كلّ الخوف اللي كان مسيطر علينا بإنّنا نقدّم كلّ وأحلى ما عندنا.. ضحكنا كتير على نكت إحنا ألفناها وإحنا يعني كلنا مترئسنا رجل مخلص صانع مُحبّ وعاشق لصولا والفنّ، جوزي الرّائع فايق حسن.

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وأضافت أصالة قائلة: ما حدش فينا وفّر يسمع مئات المرّات كلّ عمل على حدة ونفتّش على نَفَس ينزرع بمكان يكمّل كلمه ما بتكمل إلّا إذا تخلّلها نَفَس مسموع وعنّ نفسي بودّي أوصل لكم كلّ هذا الحب اللي عشته طول فترات تسجيلي كلّ أوقات تصويري وإنّي ما حسيت لحظة بتعب وكأنّه إيماني بالموسيقى وتعلّقي وشغفي كانوا ولادي وكنت معهم برسم بكره وبعلّمهم بالعمل كيف يحبّوا اللي بيعملوه وكيف يؤمنون به ويحترموه.. وكان بالاستوديو أحلى وقت بحلم فيه وكنت بتخيّل كيف حتكون أوقاتكم وأنتوا معي تعيشوا اللي عشته بكل الحب والجمال نقلت لكم كل هاللحظات وبتمنى مثلي تعيشوها.

واختتمت: شكرًا لأعلى نجمة بالسما على اهتمامكم وحبكم الكبير لكل شيء قدّمته وبوعدكم أخلص لمحبتكم بإنّي كون دائمًا عند حسن ظنكم.. بقدّم لكم أحلى ما عندي (صوتي) في ألبوم فيه روحي فيه قلبي فيه الكثير من تجاربي وألمي وفرحي وأملي وجنوحي فيه فنّ.

10 أغان جديدة.. "كلام فارغ" بداية الانطلاق

يحتوي الألبوم الجديد للنجمة أصالة نصري، على عشر أغانٍ متنوعة، أبرزها "كلام فارغ" التي صدرت مسبقاً وحققت نجاحاً لافتاً بأكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، إذ تعاونت أصالة في هذه الأغنية مع تامر عاشور كملحن، ومنة القيعي التي تولت كتابة كلمات الأغنية، والموزع الموسيقي فهد.

الأغنية الافتتاحية "كلام فارغ" حصدت تفاعلًا جماهيريًا هائلاً بسبب كلماتها القوية وأداء أصالة المؤثر. وتقول كلماتها.."كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك، ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك..."، وهو ما جعلها تلامس مشاعر الجمهور بقوة".

تنوع موسيقي في كل أغنية و"أيها المواطن" من مفاجآت الألبوم

يضم الألبوم أيضًا أغانٍ مثل "مش وحشة"، "أحبك أكرهك"، و"ضريبة البعد"، من كلمات وألحان وتوزيع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، مثل محمود الخيامي، أحمد عيسى، ومحمد الشافعي. ومن بين المفاجآت، أغنية "أيها المواطن" التي لحنها محمد الشرنوبي وشارك في كتابة كلماتها، بالتعاون مع منة شومان.

ومن الأغاني الأخرى التي يتضمنها الألبوم: "المال السايب"، "أنا هنساك"، "عندي اكتفاء"، و"العنب الساقع". يبرز من خلالها صوت أصالة القوي ورسائل عاطفية وإنسانية تمزج بين الألم والأمل. وقد أشرف على الألبوم زوجها فائق حسن، وكان لشقيقها أنس نصري دور بارز كمنتج منفذ.

روح الحضارة المصرية القديمة

ومن بين الأشياء التي لقيت استحسان كبير من قبل جمهور النجمة أصالة نصري، هي الطريقة التي اعتمدت عليها في الترويج للألبوم،حيث ظهرت على الأغلفة الدعائية للألبوم بإطلالة مستوحاة من الحضارة الفرعونية، إذ ارتدت خلالها زياً أسود أنيقاً مزيناً بتفاصيل ذهبية فاخرة، مع تاج ملكي ضخم يحمل رمز «العين»، ما أضفى على ملامحها طابعاً مهيباً ومميزًا مستوحى من روح الحضارة المصرية القديمة.

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كواليس مؤثرة

في لقاء سابق مع كاميرا "et بالعربي"، عبرت أصالة عن توترها الشديد قبيل طرح الألبوم، مؤكدة أنها لم تنم أكثر من ساعتين يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ووصفت هذا العمل بأنه "الأكثر إنهاكاً" في مسيرتها، لما تطلب من جهد ووقت ومشاعر.

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