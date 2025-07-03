شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى آخر تصريحاته لـ"الخليج 365" عبر المطرب الراحل أحمد عامر عن رأيه فى الفنان ويجز، قائلًا: "هو بيقدم راب ونوعية الراب اللى بيقدمها بعيدة عن لون الغناء الشعبى اللى إحنا بنقدمه، كل فنان له لونه وطريقته، وأنا بتمنى التوفيق للجميع في مجاله".

وأكد أحمد عامر في حديثه على احترامه للتنوع الفني، مشددًا على أن لكل فنان بصمته الخاصة، وأنه يفضل البقاء في إطار الغناء الشعبي الذي يعبر عنه ويجده الأقرب للجمهور.

أحمد عامر الذى رحل في سن صغيرة مسبباً صدمة كبيرة أعلن أصدقاؤه مثل حمو بيكا عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" قيامه بحذف جميع أغانى الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة، فى لفتة وفاء لصديقه الراحل، الذى توفى مؤخرًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات المنعمة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته في الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة في الغناء الشعبي، حيث قدم العديد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفي واختياره للألحان والكلمات التي تعبر عن وجدان الشارع المصرى.