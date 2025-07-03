شكرا لقرائتكم خبر عن منة عدلى القيعى أول شاعرة فى تاريخ ألبومات عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سابقة فنية هى الأولى من نوعها فى مسيرته الممتدة، يضم عمرو دياب فى ألبومه الجديد "ابتدينا" صوتًا نسائيًا فى عالم الكلمة، حيث تشارك الشاعرة منة عدلي القيعي بكتابة كلمات أغنية "يا بخته"، بهذا التعاون تصبح منة أول شاعرة تدخل عالم ألبومات الهضبة، بعد تاريخ طويل من اقتصار أغانيه على الشعراء الرجال.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.