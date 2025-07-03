شكرا لقرائتكم خبر عن يهدد الإنسان والمجتمع.. سكارليت جوهانسون تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

عبّرت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون عن مخاوفها الشديدة من التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يمثل تهديداً حقيقياً للمجتمع الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بالتشكيك في الواقع والثقة بين البشر.

وفي مقابلة مع صحيفة The Sunday Times، قالت جوهانسون: "قد يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا في تحرير الأفلام، لكن عندما يبدأ في طمس الخط الفاصل بين الحقيقي والمزيف، فهذا تهديد خطير."

وأضافت سكارليت : "نحن كبشر نعتمد في حياتنا اليومية على وجود واقع مشترك، والثقة به، وإذا بدأنا نفقد تلك الثقة، فهذا يهز أساس المجتمع.، وأكدت الممثلة المرشحة للأوسكار أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تعويض الأداء التمثيلي البشري، قائلة: "لا أعتقد أن العمل الذي أقوم به يمكن أن يتم بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا يمكن تقليد روح الأداء الإنساني."

وجاءت تصريحاتها بعد جدل أثارته تقنية صوت افتراضي استخدمته شركة OpenAI، والذي اعتبرته جوهانسون مشابهاً بدرجة كبيرة لصوتها، خاصة الطريقة التي تحدثت بها في فيلم HER، حيث لعبت دور مساعد افتراضي.

ورغم رفضها الصريح لإعطاء الإذن باستخدام صوتها، تفاجأت بأن النظام الصوتي "سكاي" يشبهها بشكل لافت، ما دفع فريقها القانوني إلى اتخاذ إجراءات رسمية، أدت إلى سحب المساعد الصوتي من منصة ChatGPT.

وكانت قد كشفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، عن التحديات التي تواجهها في مشروع فيلمها القادم Tower of Terror والذي تستند فكرته إلى لعبة ديزني الشهيرة، حيث أكدت أن العمل على تطوير القصة ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض.

وفي حديثها لموقع EW، قالت سكارليت: "إنه تحدٍ صعب.. أصعب مما تتخيلون.. اللعبة نفسها فيها بعض الأساطير، لكنها في الحقيقة سطحية إلى حد ما"، وأضافت بطلة Black Widow: "ليس هناك الكثير لنتعمق فيه، وهذا جزء من غموض اللعبة، لكن رغم هذا، المشروع ممتع لأنه مفتوح على كل الاحتمالات"، وتابعت: "المشروع في بداياته، لكنه يأخذ شكل واضح حاليًا، وسننجح في كسر هذا التحدي".