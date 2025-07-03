ألبوم ابتدينا.. تامر حسين يتعاون مع عمرو دياب في 5 أغانٍ جديدة

75 أغنية تجمع عمرو دياب وتامر حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 04:19 مساءً - يتعاون الشاعر، في ألبوم2025 والذي يحمل اسم "ابتدينا"، وُطرح قبل قليل، عبر "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى الرقمية، وسط احتفاء كبير من قبل جهوره على "السوشيال ميديا"، لاسيما وأنّ هذا الألبوم يحمل العديد من المفاجآت.وأشار تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إلى أنّ رصيد أعماله مع عمرو دياب بلغ 75 أغنية، في رحلة طويلة تتجاوز الـ15 عامًا، إذ حرص على توجيه الشكر لكل الموسيقيين الذين تعاون معهم في الأغاني الجديدة، بقوله: "أشكُر كُل زمايلي الصُناع اللى شاركونى في أغانيا وأضافوا لي.. وبشكر أخي وصديقى الفنان عمرو دياب على ثقتهُ الغالية المُتجددة فيا".ويُشارك تامر حسين، في ألبوم "ابتدينا"، بـ5 أغاني، وهي: "خطفوني" ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، والتي يُقدمها عمرو دياب دويتو مع ابنته جنا، وتقول كلماتها: "أنت حبيبي حبيبي حبيبي.. كل ما فيك يا حبيبي.. أغلى الناس عندي ف ترتيبي والباقي يجي بعدين.. أنت حبيبي حبيبي حبيبي.. أنا قبل لُقانا ما يجي ب كام سنة ياللي عيونك دول خدوني وخطفوني وراموني خطفوني عينيك خطفوني وراموني في نار وسابوني آه وقوام قوام نظرة وسلام ناديتك لَقيتك مِجنني".كما يُشارك بأغنية "يلا" ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: " يسكت صوت الحاجات ويرن صوتنا وبس بلا مواعيد ومُقابلات بلا عالم نُص نُص تيجى نقوم نُرقص (نُرقص) تيجى نقوم نُرقص (نُرقص) تيجى نقوم نُرقص انا وإنت نُرقص انا وإنت وبس يلّا".ويأتي ذلك بخلاف أغنية "ماليش بديل"، ألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: " ماليش بديل تاني ف حياتك، أنا ذكرياتك كلها أنا كل غنوة وكل فرحه وكل حاجه عشِقتها ماليش بديل تاني ف حياتك، أنا ذكرياتك كلها أنا كل غنوة وكل فرحه وكل حاجه عشِقتها هاتفتكرني ب الأماكن اللي روحناها سوا هاتفتكرني إستحاله حبنا يروح ف الهوى هاتفتكرني بالرسايل أو ب كِلمة قولتها هاتفتكرني لو تقابل ناس معايا عرفتها هاتفتكرني ب صورة ليك وامّا حد يخاف عليك صعب تنسى ذكرياتي صعب أعيش عمري إلا بيك".وأغنية "دايمًا فاكر" ألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "مين قالك بس إنّي نسيت وإزّاي بس أنساك؟ مهما بعدت ورحت وجيت، سايب قلبى معاك مين قالك بس إنّي نسيت وإزّاي بس أنساك؟ مهما بعدت ورحت وجيت، سايب قلبى معاك".وآخر أغاني تامر حسين، في ألبوم عمرو دياب 2025، هي أغنية "ابتدينا"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "لفينا، الدينا دي لفينا وامّا نادى علينا حب العمر جينا لولاه لولاه لولاه والله والله والله ما تبقى حياه لولاه لولاه ما كنّاش جينا ابتدينا ابتدينا الليلة، ابتدينا نعيش وياه دي اللي جاية ليالي جميلة، الليالي الجميلة معاه ابتدينا ابتدينا الليلة، ابتدينا نعيش وياه دي اللي جاية ليالي جميلة، الليالي الجميلة معاه".يذكر أنّ عمرو دياب، يتعاون في ألبوم "ابتدينا"، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.

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