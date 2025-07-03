قلبي ارتاح .. لطيفة تحمس الجمهور لألبومها الجديد لـ صيف 2025

ألبوم لطيفة الجديد

لطيفة متأثرة برحيل شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 04:19 مساءً - أعلنت الفنانة لطيفة لجمهورها عن موعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل عنوان "قلبي ارتاح"، بعد تأجيل طرحه بسبب حالة الحداد على شقيقها الأصغر.نشرت لطيفة صورة البوستر الدعائي الخاص بالألبوم عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك، وكتبت تعليق قالت فيه " من أول نغمة، وأنا كنت حاسة إن الألبوم ده هيبقى مختلف، كل تفصيلة فيه اتعملت بحب، وكل كلمة كنت بغنيها وكأني بتكلم عن نفسي قلبي ارتاح، ألبوم فيه كل المشاعر اللي عشتها، من الفرح للحنين للحب للألم للحزن للجرح ... يارب يعجبكم ، استنّوه يوم 10 يوليو! على كل المنصات الموسيقية".تفاعل محبي لطيفة مع هذا المنشور وأبدوا سعادتهم وحماسهم للاستماع للألبوم الجديد، خاصة وأنه كان من المفترض طرحه خلال الأشهر الماضية، لكن لطيفة قامت بتأجيل طرحه بسبب وفاة شقيقها الأصغر نور الدين.يشار إلى أن لطيفة تتعاون في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في الوطن العربي، وخلال الفترة الماضية شاركت متابعيها في اختيار اسم الألبوم.قد يعجبكإصابة شذى بالعصب السابع قبل ساعات من مشاركتها في احتفالية محمد رحيمالجدير بالذكر أن لطيفة تأثرت برحيل شقيقها، وقالت عنه في تصريحات تلفزيونية: "أخويا كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين، قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وقلبه حزين على الأحداث التي تدور في المنطقة، ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موته وهو على سريره".وتابعت لطيفة مشيرة لشقيقها الآخر: "أخويا كان قريب من بيته فبيرن عليه مردش كسرنا الباب عليه، ده اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح".قد يعجبك لطيفة تطلب من جمهورها تحديد اسم ألبومها الجديد.. إليكم التفاصيل

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