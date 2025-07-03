مشاهير عالميون يخطفون الأنظار بحضورهم بطولة ويمبلدون 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 04:19 مساءً - بداية شهر يوليو، في بطولة ويمبلدون 2025، لم تقتصر الأضواء على الملاعب الخضراء واللاعبين المحترفين فقط، بل تمتد إلى المدرجات، حيث يتألق النجوم والمشاهير وأفراد العائلات الملكية، الذين يحرصون على حضور واحدة من أقدم وأرقى البطولات، والتي في كل عام تتجاوز كونها حدثًا رياضيًا، لتتحول إلى عرض ملكي للأناقة ومسرحًا للقاء المشاهير.

إلتقاء المشاهير في بطولة ويمبلدون 2025

شهدت الأيام الثلاثة الأولى من بطولة ويمبلدون للتنس 2025، تنافسًا قويًا حتى الآن، وكذلك شهدت حضور قوي للجمهور ونخبة من المشاهير. واستضافت المنصة الملكية الشهيرة أفرادًا من العائلات المالكة وفنانين.

وجاء من أبرز الحضور المغنية والممثلة الأمريكية أوليفيا رودريغو مع صديقها الممثل البريطاني لويس بارتريدج، حيث تشابكت أيديهما وهما جالسان في المنصة، وأطلت أوليفيا، البالغة من العمر 22 عامًا، بفستان أحمر وكريمي منقوش بالمربعات، بينما تألق لويس، البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا، بإطلالة أنيقة مرتديًا ربطة عنق قرمزية وبدلة كحلية.

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لم يكون الثنائي اللطيف الوحيدين الحاضرين، حيث بدت بريانكا تشوبرا ونيك جوناس متناغمين خلال ظهورهما في البطولة.

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كما حضر نجم موسيقى الروك ديف غرول وزوجته جوردين بلوم، في أول ظهور علني لهما بعد شائعات الانفصال التي لاحقتهما الفترة الأخيرة. والممثل والمخرج راسل كرو وزوجته بريتني ثيريوت.

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وحضر أيضًا البطل الأوليمبي السابق توم دالي، ولم يفوت النجم العالمي جون سينا الحدث، وكان ضمن أول الحضور. كما خطفت الأنظار الأميرة مايكل من كينت، زوجة ابن عم الملكة إليزابيث الراحلة.

وجاء ضمن باقي الحضور الممثلة الأسترالية صوفي لي، ومدرب كرة القدم الألماني السابق توماس توخيل، ولاعب كرة القدم الإنجليزي السابق روي هودجسون، والممثلة الأمريكية ليزلي مان، والمنتج جود أباتاو. ومدرب ولاعب كرة قدم بلجيكي سابق مارك بريشوس، والممثل الشاب دومينيك كوبر.

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بطولة ويمبلدون.. ملتقى إجتماعي

هي أقدم بطولة تنس في العالم، تُقام سنويًا في نادي عموم إنجلترا للتنس في ويمبلدون، لندن. وبدأت عام 1877، وتتميز بأنها تُلعب على أرض عشبية، وتقام البطولة دائمًا في أواخر يونيو وأوائل يوليو. كما بدأت نسخة 2025 في الإثنين 30 يونيو، وتستمر حتى الأحد 13 يوليو.

وتعتبر ويمبلدون حدثًا اجتماعيًا وثقافيًا كبيرًا، وكثير من الشخصيات المعروفة يحرصون على الظهور هناك.

من أبرز المشاهير الذين اعتادوا الحضور، والمتوقع حضورهم الفترة القادمة؛ براد بيت، وتوم هيدلستون، وزندايا، وإيما واتسون، وإدريس إلبا. ومن العائلة المالكة البريطانية كيت ميدلتون، راعية البطولة رسميًا، والأمير ويليام، وأحيانًا الملك تشارلز أو الملكة كاميلا، وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تحضر البطولة.

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