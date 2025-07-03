رسالة مبكية من كريستيانو رونالدو بعد وفاة زميله ديوغو جوتا في حادث تراجيدي

ميرنا وليد - بيروت - وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لوفاة زميله في المنتخب، اللاعب ديوغو جوتا، في حادث سيارة مأساوي إلى جانب شقيقه أندريه.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي: "لا يُعقل ما حدث. كنا معًا للتو في المنتخب، وتزوجت للتو. إلى عائلتك، إلى زوجتك وأطفالك، أبعث بتعازيّ وأتمنى لهم كل القوة في هذا العالم. أعلم أنك ستكون دائمًا معهم. ارقدا بسلام، ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا."

رسالة رونالدو لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر الآلاف من محبيه ومتابعي المنتخب البرتغالي عن صدمتهم مؤكدين أن خسارة جوتا تمثل فقدانًا كبيرًا لكرة القدم البرتغالية والعالمية.