ميرنا وليد - بيروت - ألغت أستراليا تأشيرة دخول مغني الراب الأميركي كاني ويست، بعد جدل واسع أثارته أغنيته الأخيرة "هاي هتلر"، التي اعتُبرت ترويجًا للنازية.

وأكد وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن ويست لم يعد يتمتّع بتأشيرة صالحة، رغم زياراته المتكرّرة سابقًا إلى البلاد، حيث تقيم أسرة زوجته.

وقال بيرك في حديث لهيئة البث الأسترالية إن مكتبه أعاد النظر في مواقف ويست وتصريحاته السابقة، لا سيما بعد إصدار الأغنية، واصفًا إياها بأنها تحمل رسائل مسيئة وغير مقبولة.

ويُذكر أن الأغنية جاءت بعد سلسلة منشورات مثيرة للجدل نشرها ويست عبر منصة "إكس"، تتضمّن عبارات مثل "أنا نازي" و"أحب هتلر"، ما أثار إدانات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وصرّح بيرك لقناة "إيه.بي.سي" : "كانت تأشيرة ذات مستوى أدنى ومع ذلك نظر المسؤولون في القانون وقالوا إذا ما سيكون لديك أغنية وتروج لهذا النوع من النازية، فلسنا بحاجة إلى هذا في أستراليا".

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تصدر قرارها بحق كانيي ويست بعد أغنيته "هاي هتلر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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