حلا شيحة بتصريح غير متوقع عن الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، مقطع فيديو على حسابها الخاص، تحدثت فيه عن الحجاب، ومن بين ما قالته: "قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة، وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب.

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وأضافت: "أنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد".

وتابعت حلا شيحة: "في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا، وبدعي لو ان الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني انه فرض، وبدأت اقرا القرآن الكريم، خصوصاً السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور".