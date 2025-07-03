حلا شيحة بتصريح غير متوقع عن الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، مقطع فيديو على حسابها الخاص، تحدثت فيه عن الحجاب، ومن بين ما قالته: "قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة، وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب.
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وأضافت: "أنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد".
وتابعت حلا شيحة: "في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا، وبدعي لو ان الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني انه فرض، وبدأت اقرا القرآن الكريم، خصوصاً السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور".
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