“ضريبة البعد” لأصالة نصري يصل المنصّات الموسيقيّة… تعرّف على المواعيد.

تستعدّ الفنّانة السّوريّة أصالة نصري لإطلاق ألبومها المنتظر “ضريبة البعد”، اليوم الخميس في الثّالث من يوليو، إذ سيكون متاحًا على جميع المنصّات الموسيقيّة في مواعيد مختلفة بحسب كلّ بلد، وفقًا لما أعلنته شركة “روتانا” المنتجة للعمل.

وفي ما يلي مواعيد صدور الألبوم بحسب التّوقيت المحلي لكل بلد:

السّعوديّة، مصر: السّاعة الخامسة مساءً، السّاعة العاشرة صباحًا بتوقيت كندا وأميركا.

السّاعة الثّانية، مساءً :موريتانيا.

السّاعة الثّالثة مساءً: بريطانيا، تركيا، تونس، أميركا.

السّاعة الرّابعة مساءً: فرنسا، إسبانيا إيطاليا، ليبيا، ألمانيا.

السّاعة الخامسة مساءً: لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، اليمن، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، قطر. الكويت.

السّاعة السّادسة مساءً: سلطنة عمان، الإمارات.

الساعة الثانية عشرة صباحًا: أستراليا.

وتتعاون أصالة في ألبومها المصري مع عدد من الشعراء والملحنين والموزّعين، ما يدّل على أن الجمهور سيكون أمام تنوّع موسيقي كبير في الأغنيات. نذكر أسماء هذه الأعمال:

أغنية “ضريبة البُعد” (كلمات أحمد عيسى، الحان مدين وتوزيع أمين نبيل).

أغنية “المال السايب” (كلمات عليم، الحان إسلام رفعت، توزيع يوسف حسين ومهندس الصوت ماهر صلاح).

أغنية “مش وحشه” (كلمات محمود كلازا، الحان مصطفى العسّال وتوزيع محمد مصطفى).

أغنية “بحبك بكرهك” (كلمات ناصر الجيل، الحان محمود الخيامي وتوزيع محمد مصطفى).

أغنية “ما وحشتكش” (كلمات عليم، الحان عمرو الشاذلي وتوزيع هشام البنا).

أغنية “أنا هنساك” كلمات أحمد المالكي، الحان محمد عبد المجيد وتوزيع هشام البنا).

أغنية “عندي اكتفاء بالنفس” (كلمات مصطفى حدوته، الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع كلوبيكس).

أغنية “حوسة إيه” (كلمات منة القيعي، الحان عطّار وتوزيع كلوبيكس).

أغنية “العنب الساقع” (كلمات إسلام الجريني، الحان وتوزيع جابر جمال).

أغنية “الند بالند” (كلمات مصطفى حدوته، الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي).

أغنية “جبروت” (كلمات احمد حسن راؤول، الحان محمد عبيه وتوزيع احمد أمين).

أغنية “كل التفاصيل” (كلمات محمد شافعي، الحان علي اباظه وتوزيع خالد عز).

في نفس السياق، كشفت شركة روتانا المنتجة للألبوم عن ثوانٍ قليلة من أغنية “كلام فارغ” استعدادًا لطرحها بالكامل على طريقة الفيديوكليب. والأغنية من ألحان تامر عاشور وكلمات منة القيعي وتوزيع فهد.

تجدر الإشارة إلى أنّ أصالة كانت قد وصفت ألبومها الجديد بأنّه “ألبوم مصريّ عظيم”، معلنة أنّه سيتضمّن أغنيتَين باللهجة اللبنانيّة.

على صعيد الحفلات الفنّيّة، تستعدّ أصالة للقاء جمهورها في لبنان، في حفل فنّيّ سيُقام خلال الصّيف المقبل، بتنظيم من شركتَي “TMG” و”GMH”، إذ كان من المقرّر أن تُحيي أصالة، حفلًا في بيروت في صيف العام الماضي بعد غياب طويل عن بيروت، لكنّه أُلغي بسبب الحرب الإسرائيليّة على لبنان.