شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية ماتقلقش من كلمات وألحان عزيز الشافعى بألبوم الهضبة "ابتدينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أحدث ألبوماته الغنائية، والذى يحمل عنوان "ابتدينا"، عبر موقع يوتيوب، وكل المنصات الموسيقية المختلفة، وذلك بعد قيامه بالترويج له على مدار الساعات والأيام الماضية.

وأغنية "ما تقلقش" في الألبوم الجديد للهضبة كلمات عزيز الشافعى وألحان عزيز الشافعى أيضا، وشارك في تلحين أغنية يالا وأغنية يابخته.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.