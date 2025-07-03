الاتحاد البرتغالي ينعى دييجو جوتا وشقيقه: فقدنا اثنين من الأبطال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - عبر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن "حزنه العميق وصدمة الوسط الكروي بأكمله" بعد وفاة النجم دييجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مروع وقع صباح اليوم في إسبانيا.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "أكثر من كونه لاعبًا رائعًا، بخوضه نحو 50 مباراة دولية مع المنتخب الأول، كان دييجو جوتا إنسانًا استثنائيًا، يحظى باحترام زملائه ومنافسيه، ويملك طاقة إيجابية معدية، وكان رمزًا داخل مجتمعه".

وأضاف البيان: "نيابة عن نفسي، وعن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أتقدم بأحر التعازي إلى أسرة وأصدقاء دييجو وأندريه سيلفا، وكذلك إلى نادي ليفربول الإنجليزي ونادي بينافيل البرتغالي، اللذين مثّلهما اللاعبان".

وأكد الاتحاد أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لتنظيم دقيقة صمت قبل مباراة المنتخب النسائي البرتغالي ضد إسبانيا، المقرر إقامتها الخميس ضمن بطولة أمم أوروبا.

واختتم البيان برسالة مؤثرة: "فقدنا بغياب دييجو وأندريه سيلفا بطلَين حقيقيين، إنها خسارة لا يمكن تعويضها للكرة البرتغالية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتخليد إرثهما كل يوم".

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تفاصيل وفاة دييجو جوتا

وتوفي نجم نادي ليفربول، دييجو جوتا، صباح اليوم الخميس 3 يوليو، إثر حادث سير مروّع شمال غرب إسبانيا بعد خمسة أيام فقط من حفل زفافه.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن وسائل إعلام برتغالية قولها، إن مهاجم النادي الإنجليزي توفي في مقاطعة زامورا الإسبانية، عن عمر يناهز 28 عامًا.

وذكرت التقارير أن جوتا كان مسافرًا في سيارة مع شقيقه أندريه، وهو أيضًا لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 26 عامًا، عندما انحرفت السيارة عن الطريق واشتعلت النيران فيها.

وانضم جوتا، إلى ليفربول عام 2020 قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين، شارك في 182 مباراة مع الريدز، مسجلًا 65 هدفًا، ومشاركًا في 26 تمريرة حاسمة.

وخلال تلك الفترة، فاز بثلاثة ألقاب مع الريدز: الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-2025)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، وكأس الرابطة (2021-2022).

يمكنكم المتابعة: وفاة نجم ليفربول ديوغو جاتا إثر حادث سير مروّع .. بعد خمسة أيام من حفل زفافه

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