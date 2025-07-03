الملك تشارلز والملكة كاميلا في حفل تدشين حجر تذكاري مميز للملكة إليزابيث الثانية

نصب تذكاري مهم للملكة إليزابيث الثانية

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وفاة الملكة إليزابيث

الملك يحضر قداسًا في الكنيسة بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الملكة إليزابيث

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - لطالما عُرف عنحبها العميق لإسكتلندا، فكانت تقضي أوقاتها الخاصة هُناك، كما أنها توفيت في قلعة بالمورال الواقعة شمال شرق إسكتلندا، ونقل جثمانها إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، عاصمة إسكتلندا، واستقر هناك يومين ثم نقل إلى لندن. وأمس، استقبلت نفس الكنيسة الملك تشارلز والملكة كاميلا لحضور حفل تدشين خاص لحجر تذكاري للملكة إليزابيث، والذي استغرق إعداده شهورًا طويلة.يُخلّد هذا الحجر التذكاري للملكة الراحلة إليزابيث الثانية ذكرى قداس الشكر الذي أُقيم في كنيسة سانت جيلز يومي 12 و13 سبتمبر 2022، أي بعد أيام قليلة من وفاة ملكة بريطانيا السابقة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في الثامن من سبتمبر.يقع هذا الحجر التذكاري على الأرض بالقرب من المائدة المقدسة، وهو مصنوع من حجر أسود بسيط منقوش عليه التاج الاسكتلندي، بالإضافة إلى تاريخ دفن الملكة في الكاتدرائية.وقال الدكتور سكوت ريني، قس كنيسة سانت جايلز، خلال تدشين الحجر التذكاري كلمة: "لقد كان شرفًا عظيمًا وامتيازًا عظيمًا أن نرحب بالملك تشارلز والملكة كاميلا مرة أخرى في كنيسة سانت جايلز في مناسبة خاصة كهذه، حيث نُخلّد ذكرى الملكة إليزابيث الراحلة، التي زارت الكاتدرائية مرات عديدة، بتدشين الحجر التذكاري".كما تربط الملك تشارلز روابط وثيقة أخرى بكتدرائية سانت جايلز، بما في ذلك مشاركته في قداس الشكر والتدشين بنفس المكان بعد تتويجه عام 2023.ونشر الحساب الرسميمنشورًا لتوثيق الحجر التذكاري، وجاء التعليق كالتالي: "اليوم، كشف الملك تشارلز والملكة كاميلا عن حجر تذكاري مخصص للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة. كان معروفًا عن الملكة الراحلة حبها العميق لاسكتلندا وشعبها، وخاصة حبها للمرتفعات الاسكتلندية. وكانت كاتدرائية سانت جايلز آخر مكان استقر فيه جثمان الملكة في اسكتلندا، قبل نقله إلى لندن، حيث اصطف الآلاف لتقديم احترامهم وتوديعها".إليكِ هذا الخبر أسرار من القصر الملكي البريطاني.. الأمير فيليب حذر الملكة إليزابيث من ميغان ماركل وهكذا لقَّب الدوقةفي 8 سبتمبر 2022، رحلت عن عالمنا، ملكة بريطانيا، التي توفيت عن عمر ناهز ال96 عامًا، بعد أن حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عامًا، ودُفنت يوم 19 سبتمبر، أي بعد 10 أيام من الحداد الوطني، وكُلفت جنازتها ما يقرب من 200 مليون دولار، وحضرها زعماء ورؤساء وكبار الشخصيات والمشاهير، وتم دفن جثمان، بجانب زوجها الأمير فيليب في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور.في 8 سبتمبر 2024، زار الملك تشارلز والملكة كاميلا،كنيسة كراتي في ​​بالمورال، وهي كنيسة صغيرة كانت الملكة الراحلة تزورها كثيرًا، وذلك إحياءً لذكرى وفاتها الثانية.وصل الملك تشارلز إلى القداس، بصحبة زوجته، وكانت الملكة ترتدي سترة خضراء مع ياقة مزينة باللون الأحمر والأخضر وقبعة خضراء مزينة بالريش، وكان لدى الملك زهرة وردية في ياقة سترته الرمادية.ووصف الواعظ في القداس الذي حضره الملك والملكة اليوم بأن الملكة الراحلة إليزابيث كانت ذات أهمية خاصة ومؤثرة للعائلة المالكة، وقال: "كانت مهمة أيضًا لنا جميعًا في اسكتلندا، وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث، واليوم الثامن من سبتمبر يوم حزين وأيضًا مميز بالنسبة لنا لأنه يصادف الذكرى الثانية لوفاة الملكة وذكرى اعتلاء الملك العرش".

للمزيد من الأخبار نصب تذكاري جديد للملكة إليزابيث في ما كان من المفترض أن يكون يوم ميلادها المائة

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