بعد حضوره حفل التخرج.. ليلى زاهر توجه رسالة إلى تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورًا جديدة من حفل تخرجها هي وشقيقتها الكبرى ملك في المعهد العالي للسينما، وكان لافتًا للانتباه تواجد حضور فني كبير من بينهم الفنان تامر حسني.

تامر حسني يحتفل بتخرج ليلى وملك زاهر

ظهر في أحد المقاطع التي كشفت عنها ليلى عبر الستوري ظهور تامر حسني وهو يغني لها ولشقيقتها ملك. وكتبت ليلى تعليقًا قالت فيه "شكراً من قلبي يا تيمو على المفاجأة الحلوة دي، بجد نورتنا وفرحتنا، وكنت معانا في يوم مهم جداً لينا، وجودك لوحده كان كفاية يخلّي اليوم ده مميز أكتر ما هو".

تفاعل عدد كبير من محبي ليلى مع هذا المقطع وأبدوا سعادتهم بإتمامها وشقيقتها ليلى دراستهما الجامعية، وخمن البعض أن حضور تامر حسني للحفل يأتي كتعويض عن غيابه التواجد في حفل زفاف ليلى الذي أقيم الأشهر الماضية، خاصة وأن هناك علاقة صداقة قوية تجمع العائلتين.

تامر حسني في حفل تخرج ملك وليلى زاهر- الصورة ستوري من حساب ليلى على إنستغرام

هشام جمال يهنىء زوجته ليلى زاهر

من جهه أخرى عبّر الفنان هشام جمال عن سعادته بتخرج زوجته، ونشر مجموعة صور جمعتهما من الحفل، وكتب تعليقًا قال فيه "أشعر بالسعادة والحظ لأنني أملك فرصة التواجد معك في هذه المناسبة لا أريد أن أفوت أي شيء تمرين به في حياتك". وأضاف مهنئًا:" تم التخرج بنجاح".

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زواج ليلى زاهر وهشام جمال

الجدير بالذكر أن ليلى زاهر احتفلت بزواجها من هشام جمال في حفل مميز أقيم في ساحة خاصة أسفل هرم سقارة لتكون مسرحاً لحفل زفافهما، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير في الوسط الفني والإعلامي ولعل أبرزهم ريهام عبد الغفور، محمد حماقي، أحمد سعد، ليلى علوي، المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، لقاء سويدان وغيرهم.

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