موعد عرض فيلم مشقلب في دور السينما اللبنانية.. تعرفوا إلى أبرز تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - ينطلق الفيلم اللبناني الطويل "مشقلب"، للمنتجة التنفيذية نادين لبكي، في دور السينما اللبنانية ابتداءً من 10 يوليو الجاري، على أن يعرض لاحقاً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
يعتمد الفيلم على سرد أربع قصص تتقاطع ضمن خلفية تاريخية معاصرة ، تجمع القصص بين الكوميديا السوداء والتأملات الإنسانية، وتستعرض عبثية الواقع اليومي، حيث تحول الضحك إلى شكل من أشكال الدفاع النفسي.
ويأتي ذلك ضمن تعاون مشترك بين شركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و"إمباير إنترتينمنت" موزع أفلام "سوني"، في خطوة تهدف إلى إيصال الفيلم إلى جمهور أوسع خلال موسم الصيف.
رغم أن العرض المحلي للفيلم كان مقرراً أن يكون محدوداً، إلا أن النجاح الواسع الذي حققه "مشقلب" في جولاته بعدد من المهرجانات السينمائية العالمية، دفع بالشركتين إلى توسيع خطة التوزيع إقليمياً ودولياً، استجابة للاهتمام المتزايد من الجمهور وصناعة السينما.
نال الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي حيث حصد "جائزة سينما من أجل الإنسانية"، وشهد إقبالاً جماهيريًا لافتًا في جميع عروضه، كما عُرض في معهد العالم العربي بباريس، ومهرجاني زيورخ وواشنطن السينمائيين، مما يعكس الأثر الفني والإنساني الكبير الذي يتركه الفيلم على جمهوره
من المقرر أن تعلن شركة "فرونت رو" عن المواعيد النهائية لإطلاق الفيلم في باقي الدول العربية والأوروبية مع بداية شهر يوليو، في إطار خطة توزيع طموحة تهدف لتقديم الفيلم إلى جمهور أوسع.
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أربع قصصيقدم "مشقلب" تجربة سينمائية تعكس الواقع اللبناني، ويصفه صناعه بأنه "فعل مقاومة فنية" ، حيث يعيد الفيلم رسم الصورة المعتادة للمنطقة من خلال سرد بصري إنساني وشاعري، يسلط الضوء على الروح الجماعية والصمود، في وجه صور الصراع المهيمنة على الإعلام.
يعتمد الفيلم على سرد أربع قصص تتقاطع ضمن خلفية تاريخية معاصرة ، تجمع القصص بين الكوميديا السوداء والتأملات الإنسانية، وتستعرض عبثية الواقع اليومي، حيث تحول الضحك إلى شكل من أشكال الدفاع النفسي.
ويأتي ذلك ضمن تعاون مشترك بين شركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و"إمباير إنترتينمنت" موزع أفلام "سوني"، في خطوة تهدف إلى إيصال الفيلم إلى جمهور أوسع خلال موسم الصيف.
رغم أن العرض المحلي للفيلم كان مقرراً أن يكون محدوداً، إلا أن النجاح الواسع الذي حققه "مشقلب" في جولاته بعدد من المهرجانات السينمائية العالمية، دفع بالشركتين إلى توسيع خطة التوزيع إقليمياً ودولياً، استجابة للاهتمام المتزايد من الجمهور وصناعة السينما.
أسماء بارزةيضم "مشقلب" أسماء لامعة في الإخراج والتمثيل اللبناني، مثل لوسيان بورجيلي، وسام شرف، بان فقيه، وأريج محمود. ويشارك في بطولته منال عيسى، رودريغ سليمان، فرح شاعر، وحنان الحاج علي، فيما يتولى الإنتاج بشارة مزنر، إلى جانب نادين لبكي وخالد مزنر كمنتجين تنفيذيين، وعبلة خوري ولارا كرم شيكيرجيان كمنتجين مشاركين.
نال الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي حيث حصد "جائزة سينما من أجل الإنسانية"، وشهد إقبالاً جماهيريًا لافتًا في جميع عروضه، كما عُرض في معهد العالم العربي بباريس، ومهرجاني زيورخ وواشنطن السينمائيين، مما يعكس الأثر الفني والإنساني الكبير الذي يتركه الفيلم على جمهوره
من المقرر أن تعلن شركة "فرونت رو" عن المواعيد النهائية لإطلاق الفيلم في باقي الدول العربية والأوروبية مع بداية شهر يوليو، في إطار خطة توزيع طموحة تهدف لتقديم الفيلم إلى جمهور أوسع.
يمكنكم قراءة ..دياموند أبوعبود تتحدث لـ«الخليج 365» عن فيلم "أرزة".. يحكي عن الواقع اللبناني
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».