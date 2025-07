مفاجأة غنائية مميزة.. ولدا عمرو دياب جانا وعبدالله يشاركانه في ألبوم ابتدينا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - تصدر النجم عمرو دياب ترند منصات التواصل الاجتماعي، عقب طرح أغاني ألبومه الجديد " ابتدينا" عبر المنصات الموسيقية المختلفة وقناته الرسمية على " يوتيوب"، والمميز في ألبوم " الهضبة" هو إظهار جانب جديد من شخصيته الفنية، إذ منح الفرصة لولديه جانا وعبدالله لمشاركته الغناء في ألبومه الجديد، وقد لاقى هذا التعاون دعماً واسعاً من الجمهور، حيث اعتبر خطوة ذكية تمزج بين خبرة الأب وموهبة الأبناء. عمرو دياب يمنح ابنته "جانا" شارة البداية في خطفوني المفاجأة الأولى فكانت في أغنية "خطفوني"، التي شاركت فيها "جانا عمرو دياب"، ابنته والتي تمتلك موهبة رائعة بصوتها العذب غناء " خطفوني"، وقرر " الهضبة" من خلال هذه الأغنية أن يمنح فرص الانطلاق إذ بدأت هى بغناء كلماتها لتقول في مقطعها الأول " خطفوني عينه خطفوني" عقب ذلك بدأت تغني باللغة الإنجليزية، وفي مقطع آخر رد عليها " الهضبة" انت حبيبي حبيبي ، أغلى الناس عندي ف ترتيبي.. والباقي يجي بعدين"

وقد أضفت جانا على الأغنية لمسة أنثوية مميزة جعلتها من أكثر الأغاني تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدورها.

بإيقاع شبابي ..عبدالله عمرو دياب يشارك والده في "يالا" أما المفاجأة الثانية، في أغنية "يالا"، فقد قدم عمرو دياب تجربة فريدة من نوعها، حيث شارك ابنه "عبدالله" في أداء الأغنية، ليشكل هذا التعاون لحظة فارقة في مشوار النجم الكبير، الأغنية جاءت بإيقاع شبابي سريع، يتماشى مع ذوق الجيل الجديد، وأظهر عبدالله صوتاً يحمل ملامح من والده، مع لمسته الخاصة التي ميزته، في بداية الأغنية بدأ يردد الهضبة اسم الأغنية أكثر من مرة، ومعها كان يرد عليه نجله عبد الله بجمل باللغة الإنجليزية " يلّا .... Dance with me"، " يلّا...Move with me"

أغاني ألبوم عمرو دياب 2025 ويعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

ويحمل ألبوم عمرو دياب 2025، 15 أغنية متنوعة، وجاءت كالتالي: أغنية "إشارات" أغنية "إشارات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي.. علامات قدامي وعيونه اللي قالتلي.. إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي.. علامات قدامي وعيونه اللي قالتلي.. رماني ف شبكه وعيوني ارتبكوا.. رماني ف شبكه وعيوني ارتبكوا.. ولقيتني بقول له إني مايل له الواحد قلبه بقى يدله.. ولقيتني بقول له إني مايل له الواحد قلبه بقى يدله دي هديه وجاتلي".

أغنية "قفلتي اللعبة"

أغنية "قفلتي اللعبة" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها: "خدتي من قلبي الدقات.. وخدتي م الروح سحرها.. خدتي من وقتي الساعات.. وخدتي م العين ننها.. خدتي م الأرض الثبات.. خدتي م السما نجمها.. خدتي من كل الحاجات أحلى حاجة بحبها.. قفلتي اللعبة بجمالك.. قفلتي اللعبة.. عجباكي اللعبة.. مابراحة قلبنا مش لعبة.. قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبه عجباكي اللعبه مابراحه قلبنا مش لعبة". أغنية "خبر أبيض"

أغنية "خبر أبيض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "أي حاجه حلوه بتجرالي، انت السبب فيها أي فرحه معاك واصلالي، مديون لك انا بيها أي حاجه حلوه بتجرالي، انت السبب فيها أي فرحه معاك واصلالي، مديون لك انا بيها يا خبر أبيض ع الفال الحلو وياك جربت الطعم الحلو وكإن ده عمر عليا جديد والدنيا احلوّت مشيت حلو يا خبر أبيض ع الفال الحلو وياك جربت الطعم الحلو وكإن ده عمر عليا جديد والدنيا احلوّت مشيت حلو". أغنية "متقلقش"

أغنية "متقلقش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "لأ، ما تقلقش انت أبداً لأ، ما تشغلش انت بالك أقلق أنا وأتعب بدالك فكرك أنا جاي في حياتك ليه؟ جاي أنسّيك أي ماضي جاي أدلّع فيك وأراضي أرضى بس لو انت راضي طبعًا، أمال انت فاهم إيه؟". أغنية "بابا"

أغنية "بابا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "رمش خطاف والسحر أصناف وانا قلبي يتخاف عليه يا بابا ورد يتشال ولونه قتال شغلني وأزال مافات يا بابا رسمه العين دي ربنا يعين كل اللي والعين منهم يا بابا ماس على ياقوت هموت عليها موت من رقة الصوت آهين يا بابا". أغنية "حبيتي ملاك"

كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيتي ملاك" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "أنا وهي وزيها مين دي أجمل حاجة في الدنيا تشوفها العين انا وهي وزيها مين حبيبتي اللحظة في وجودها تساوي سنين كإنها نسمة من الجنة في ليلة صيف كإنها طيف من الأحلام ضعيف قدامها وانا عمري ماكنت ضعيف عليها بخاف من الأيام"

ويأتي ذلك بجانب أغنية "هلونهم"، و"يا بخته"، و"ابتدينا"، و"شايف قمر"، و"دايمًا فاكر"، و"ارجعلها"، و"خطفوني"، و"يلا"، و"ماليش بديل"، حيث تحمل كلّ منها شكلًا موسيقيًا مختلفًا ومميزًا.

