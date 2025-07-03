وفاة نجم ليفربول ديوغو جوتا إثر حادث سير مروّع .. بعد أيام من حفل زفافه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - استيقظ عاشقو الساحرة المستديرة على خبر صادم، بوفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عامًا، صباح اليوم، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا، وجاء الحادث بعد أيام من حفل زفافه.

وفاة ديوغو جوتا لاعب منتخب البرتغال



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحادث وقع عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وأكد شهود عيان، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.

ونعى جمهور ديوغو جاتا، لاعب منتخب البرتغال على مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا عليه.

ديوغو جوتا

ديوغو جوتا، لاعب كرة قدم برتغالي محترف لعب كمهاجم و كذلك جناح أيسر. كان جوتا معروفًا بلمساته النهائية وسرعته وقدرته على المراوغة. بدأ جوتا مسيرته المهنية مع فريق باكوس دي فيريرا، قبل التوقيع مع نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني في عام 2016. ووقع مع نادي ليفربول في عام 2020 ولعب دييجو جوتا 182 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26 آخرين.

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