ابتدينا.. التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب صيف 2025

صُنّاع ألبوم عمرو دياب

أغاني ألبوم عمرو دياب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - طرح النجم، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ابتدينا" قبل قليل، عبر "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى الرقمية، وسط احتفاء كبير من قبل جهوره على "السوشيال ميديا"، لاسيما وأنّ هذا الألبوم يحمل العديد من المفاجآت، منها عودة التعاون مع عمرو مصطفى، فضلًا عن تقديم دويتو غنائي مع ابنته "جنا دياب" وتعاون مع ابنه عبدالله.ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.ويحمل ألبوم عمرو دياب 2025، 15 أغنية متنوعة، وهي: أغنية "إشارات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي.. علامات قدامي وعيونه اللي قالتلي.. إشارات وصلتلي وحاجات حصلتلي.. علامات قدامي وعيونه اللي قالتلي.. رماني ف شبكه وعيوني ارتبكوا.. رماني ف شبكه وعيوني ارتبكوا.. ولقيتني بقول له إني مايل له الواحد قلبه بقى يدله.. ولقيتني بقول له إني مايل له الواحد قلبه بقى يدله دي هديه وجاتلي".أغنية "قفلتي اللعبة" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها: "خدتي من قلبي الدقات.. وخدتي م الروح سحرها.. خدتي من وقتي الساعات.. وخدتي م العين ننها.. خدتي م الأرض الثبات.. خدتي م السما نجمها.. خدتي من كل الحاجات أحلى حاجة بحبها.. قفلتي اللعبة بجمالك.. قفلتي اللعبة.. عجباكي اللعبة.. مابراحة قلبنا مش لعبة.. قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبه عجباكي اللعبه مابراحه قلبنا مش لعبة".أغنية "خبر أبيض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "أي حاجه حلوه بتجرالي، انت السبب فيها أي فرحه معاك واصلالي، مديون لك انا بيها أي حاجه حلوه بتجرالي، انت السبب فيها أي فرحه معاك واصلالي، مديون لك انا بيها يا خبر أبيض ع الفال الحلو وياك جربت الطعم الحلو وكإن ده عمر عليا جديد والدنيا احلوّت مشيت حلو يا خبر أبيض ع الفال الحلو وياك جربت الطعم الحلو وكإن ده عمر عليا جديد والدنيا احلوّت مشيت حلو".أغنية "متقلقش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "لأ، ما تقلقش انت أبداً لأ، ما تشغلش انت بالك أقلق أنا وأتعب بدالك فكرك أنا جاي في حياتك ليه؟ جاي أنسّيك أي ماضي جاي أدلّع فيك وأراضي أرضى بس لو انت راضي طبعًا، أمال انت فاهم إيه؟".أغنية "بابا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلماتها: "رمش خطاف والسحر أصناف وانا قلبي يتخاف عليه يا بابا ورد يتشال ولونه قتال شغلني وأزال مافات يا بابا رسمه العين دي ربنا يعين كل اللي والعين منهم يا بابا ماس على ياقوت هموت عليها موت من رقة الصوت آهين يا بابا".كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيتي ملاك" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "أنا وهي وزيها مين دي أجمل حاجة في الدنيا تشوفها العين انا وهي وزيها مين حبيبتي اللحظة في وجودها تساوي سنين كإنها نسمة من الجنة في ليلة صيف كإنها طيف من الأحلام ضعيف قدامها وانا عمري ماكنت ضعيف عليها بخاف من الأيام"ويأتي ذلك بجانب أغنية "هلونهم"، و"يا بخته"، و"ابتدينا"، و"شايف قمر"، و"دايمًا فاكر"، و"ارجعلها"، و"خطفوني"، و"يلا"، و"ماليش بديل"، حيث تحمل كلّ منها شكلًا موسيقيًا مختلفًا ومميزًا.

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